İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 474 ölüm

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 474 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 28 bin 710’a yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 474 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 28 bin 710’a yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 900 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 209 bin 328’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 79 bin 914’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 539 olarak açıklandı.

Öte yandan İtalya’da bugün 21 Nisan tarihinden bu yana korona virüs nedeni ile en yüksek can kaybı gerçekleşti.