  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika
için kalan
Aktüel

İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 156 ölüm

İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 156 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 486’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:54:02 -
İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 156 ölüm

İtalya’da son 24 saatte korona virüsten 156 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 486’ya yükseldi.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 32 bin 486’ya yükseldi. Ülke genelinde 642 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 228 bin 6’ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 134 bin 560’a yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 640’a geriledi.


İtalya’da 18 Mayıs tarihinde can kaybı ilk kez 100’ün altına düşerken, 3 gündür can kayıpları 100’ün üzerinde seyrediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı