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Dünya İtalya'da son 24 saatte 459 can kaybı
Dünya

İtalya'da son 24 saatte 459 can kaybı

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 459 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 71 bin 359'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 02:29:00 -
İtalya'da son 24 saatte 459 can kaybı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 37 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısının 2 milyon 28 bin 354'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 324 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, toplam aktif vaka sayısının ise 579 bin 886'ya gerilediği aktarıldı. Ayrıca son 24 saat içinde 459 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı 71 bin 359'a yükseldi.

İlk doz aşılar İtalya'ya ulaştı

Belçika'dan yola çıkan Pfizer-BioNTech aşılarının ilk 9 bin 750 dozu Cuma sabahı Avusturya sınırından İtalya'ya ulaştı. Aşılar, daha sonra 21 farklı noktaya dağıtılmak üzere güvenlik güçlerinin eşliğinde Roma'daki Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'ne doğru yola çıktı. İlk doz aşıların, Avrupa'da Aşı Günü olarak belirlenen 27 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

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