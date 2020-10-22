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Dünya İtalya'da sokağa çıkma yasağı
Dünya

İtalya'da sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle İtalya'nın Lombardiya bölgesinde geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 05:51:00 -
İtalya'da sokağa çıkma yasağı

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısıtlamanın 13 Kasım'a kadar uygulanması planlanıyor.

Vaka sayıları ve ölümlerin en fazla olduğu 10 milyon nüfuslu Lombardiya bölgesinde salgın başlangıcından bu yana 17 bin 84 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapatılması öngörülüyor.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 423 bin 578'e ulaştı. Bu vakaların yüzde 30'u Lombardiya bölgesinde tespit edildi.

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