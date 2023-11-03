İtalya'da şiddetli yağış sel oluşturdu: 6 ölü

Başbakan Giorgia Meloni, bugün toplanan Bakanlar Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, selden en çok zarar gören Toskana bölgesi için felaketin yaralarını sarmaya yönelik 1 seneliğine "OHAL" ilan ettiklerini ve hükümet olarak 5 milyon avroluk kaynak ayırdıklarını açıkladı.

İtalyan basınında, sel felaketindeki kayıp sayısı da 2 olarak verildi.

Diğer yandan, olumsuz hava koşullarına ilişkin alarm seviyesinin yüksek tutulduğu Toskana bölgesinde, Sivil Savunma ekiplerinin, su baskınlarını önlemek için ailelere kum torbası dağıttığı bildirildi.

Kuzeydeki turistik belde Portofino'da da denizin taştığı ve kasabanın meydanının sular altında kaldığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İtalya'nın Sardinya ile Fransa'nın Korsika adaları arasındaki vapur seferleri durdurulurken Toskana bölgesine bağlı Elba Adası'nın ana karayla deniz ulaşımı da kesildi.

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Ayrıca yine Toskana'da 40 bin kişiye elektrik verilemiyor.

Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede pek çok tarım arazisi ve yerleşim yeri su altında kalırken, Prato ile Pistoia kentleri arasındaki demir yolu seferleri de durduruldu.

Öte yandan kuzeydeki Lombardiya bölgesinin başşehri Milano'da da taşma riski nedeniyle Seveso Nehri'ne yakın noktalardan geçen kent içi toplu taşıma seferlerinin rotalarında değişikliğe gidildi.