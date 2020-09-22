  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İtalya'da Serie B hakemi öldürüldü
Spor

İtalya'da Serie B hakemi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:16:36 -
İtalya'da Serie B hakemi öldürüldü

ROMA (AA) - İtalya'da İkinci Futbol Ligi (Serie B) maçlarında hakemlik yapan Daniele De Santis'in dün gece nişanlısıyla birlikte bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, güneydeki Lecce kentinde yaşayan 33 yaşındaki hakem De Santis ve 30 yaşındaki nişanlısı Eleonora Manta, evlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre olay dün akşam yerel saatle 21.30 sularında yaşandı. De Santis’in dairesindeki gürültüleri duyan kapı komşusu yaşlı bir çiftin "Acil"i aramasıyla ortaya çıkan olayda, De Santis ve Manta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerin ilk incelemesine göre olayın, hayatını kaybeden kurbanlar ile katil arasındaki kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan Hakemler Birliği (AIA) Başkanı Marcello Nicchi, "Çok şaşkınım. Bu bir trajedi. Olaya ilişkin çok az şey biliyoruz. Ailesine ve tüm o bölgedeki meslektaşlarına yakınlığımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 130 müsabakada görev yapan De Santis'in, 2017'de Serie B'de maç yöneten hakemlerin klasmanına yükseldiği belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulamaması durumunda ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu "cehenneme gideriz" ifadeleri ile öz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı