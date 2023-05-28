  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi

Suudi Arabistan Hac işlemleri yapma kararı belli oldu: Suriye muhalefetinden alıp bakın yetkiyi nereye verdi!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan çağrısı

Meteoroloji'den ezber bozan uyarı! Yağış uyarısı: Her an Türkiye'ye yağabilir! Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

Bakanlık'tan müjde: 11 ilde elektrik, metreküplük doğalgaz, fatura borçları siliniyor! Açıklaması

Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide

Bir bakan bir daha baktı! Hollanda semalarında 'Erdoğan' pankartı

Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Ağır ceza ödemek istemiyorsanız mutlaka e-devlet'e bakın
Dünya İtalya'da sel felaketiyle boğuşuyor | Bakın hastalara nasıl ilaç dağıtılıyor!
Dünya

İtalya'da sel felaketiyle boğuşuyor | Bakın hastalara nasıl ilaç dağıtılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 11:52:00 -
İtalya'da sel felaketiyle boğuşuyor | Bakın hastalara nasıl ilaç dağıtılıyor!

İtalya'da sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sular altında kalan sokaklara ilaçlar ise teknelerle dağıtılıyor.

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen selin ardından itfaiye ekipleri, ilaçları ihtiyaç sahiplerine teknelerle ulaştırdı. Ekipler, tekerlekli itfaiye teknesiyle sular altında kalmış sokaklarda evlere ulaştı.

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen selin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Vigili del Fuoco ekipleri, Bologna ve Ravenna kentleri arasında bulunan Conselice kasabasındaki ihtiyaç sahiplerine ilaçlarını ulaştırdı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin sular altında kalmış sokakta tekerlekli özel itfaiye teknesiyle ilerlediği ve ilaçları halka taşıdığı görüldü.

İtfaiye, 8 binden fazla olaya müdahale etti

Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Bologna’da 1574, Ravenna’da 3 bin 950, Cesena’da 2 bin 462 ve Rimini’de 408 olmak üzere toplam 8 bin 394 olaya müdahale etti. 779 itfaiyeci kurtarma operasyonlarında görev almış olup, 180'i Cesena ve 360'ı Ravenna illerinde çalışmaktadır ve bunların 48'i gönüllüdür” denildi.

O ülkede günde 9 TL'ye çalışıyorlar!
O ülkede günde 9 TL'ye çalışıyorlar!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ülkede günde 9 TL'ye çalışıyorlar!

Gökyüzünde renk cümbüşü
Gökyüzünde renk cümbüşü

Dünya

Gökyüzünde renk cümbüşü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23