İtalya’da satışlarını katladı! OMODA & JAECOO’dan dikkat çekti

OMODA & JAECOO, İtalya otomotiv pazarında mart ayı verileriyle öne çıkan markalardan biri oldu. Marka, bunlardan biri olan İtalya otomotiv pazarında yeni bir satış zirvesine ulaştı. Aylık tescil sayısı 3 bin 651 adede yükselerek yıllık bazda yüzde 269,5 gibi çarpıcı bir artış kaydeden OMODA & JAECOO, pazar payınıda yüzde 1,96’ya çıkardı. Böylece marka bir kez daha İtalya’nın en çok satan ilk 20 markası arasına girmiş oldu. Bu başarı; markanın inovasyon gücünü, stratejik öngörüsünü ve istikrarlı büyümesini ortaya koyarken, OMODA &JAECOO’yu 2026 İtalya otomotiv pazarının en hızlı büyüyen markalarından biri olarak konumlandırıyor.

OMODA satışlarını yüzde 500 artırdı!

OMODA satışları mart ayında 2 bin 230 adede ulaştı ve geçen yıla göre yüzde 500 artış gösterdi. JAECOO ise mart ayında 1.421 adet ile yüzde 131,8 büyüme kaydetti. Sinerji yaratan ürün gamı, markanın rekabet gücünü istikrarlı şekilde artırmaya devam etti. Markanın stratejisinde kilit rol oynayan bireysel müşteri pazarı ise 2 bin 284 adetlik tescille dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu güçlü veriler, OMODA &JAECOO’nun kalitesine yönelik yüksek kabulün yanı sıra, İtalyan bireysel kullanıcıların artan güven ve tercihlerini de açıkça ortaya koyuyor.Ocak ayında tescil sayısı 2 bin 557 adede ulaşarak yıllık bazda yaklaşık yüzde 368 artış gösterirken, yüzde 1,78’e yükselen pazar payı ile marka, ana akım otomotiv oyuncuları arasına girmeyi başardı. Amiral model JAECOO 7, ocak ayında 582 adetlik satışla markanın büyümesinin önemli itici güçlerinden biri oldu. Şubat ayında ise satışlar yıllık bazda yüzde 481,84 artışla 3 bin 43 adede yükseldi.İtalya’daki bu yüksek hızlı büyüme, OMODA &JAECOO’nun inovasyon odaklı global stratejisinin etkinliğini net biçimde ortaya koyuyor. Marka, güçlü performansıyla küresel otomotiv sektörüne dinamizmini gösterirken, tüketicilere tasarım ve teknoloji odaklı daha geniş mobilite seçenekleri sunuyor. Bu başarı yalnızca OMODA &JAECOO’nun küresel temelini daha da sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda üç yıl içinde 1 milyon adetlik kümülatif satış hedefine ulaşma yolunda güçlü bir ivme yaratıyor.

Markanın gelişim yolculuğunda yeni bir sayfa açılıyor!

OMODA & JAECOO, 2026 Auto China(2026 Pekin Otomobil Fuarı) kapsamında üçüncü yıl dönümüne özel bir dizi etkinlik düzenleyecek; 4 modelinin üretim hattından resmi çıkışı ise 26 Nisan’da gerçekleşecek. Aynı zamanda düzenlenecek IBS Chery Global Business Summit(IBS Chery Küresel İş Zirvesi) kapsamında küresel iş ortakları bir araya gelerek gelecekteki büyüme stratejilerini değerlendirecek. Marka, yenilikçi ürünleri ve net stratejik vizyonuyla küresel büyümesini sürdürürken, gelişim yolculuğunda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.Öte yandan, OMODA & JAECOO yalnızca otomotiv alanındaki atılımlarıyla değil, akıllı teknolojiler alanındaki genişlemesiyle de dikkat çekiyor. AiMOGA ekibiyle birlikte geliştirilen robot, gerçek kamu hizmeti senaryolarında kullanılmaya başlandı, Asya Gençlik Paralimpik Oyunları’nda resmi olarak tanıtılarak otomotiv üreticilerinin akıllı dönüşümüne önemli bir örnek teşkil etti.