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Spor

İtalya'da Sassuolo antrenmanlara başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:50:40 -
İtalya'da Sassuolo antrenmanlara başlıyor

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazartesi günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, soyunma odaları, spor salonları ve ofisler gibi kapalı alanlara giriş yapılmayacağı duyuruldu.

Sassuolo, koronavirüs salgınının ülkede etkili olmasıyla liglere ve antrenmanlara verilen aradan sonra, çalışmalara devam edeceğini açıklayan ilk İtalyan kulübü oldu.

İtalyan hükümeti takımların antrenmanlara 18 Mayıs'tan itibaren başlayabileceği kararını alsa da bazı bölgesel yönetimler bu tarihi geriye çekmişti.

Napoli’nin de içinde bulunduğu Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca, Napoli takımının gerekli tıbbi önlemleri almak koşuluyla antrenmanlara başlayabileceğini belirmişti.

İtalya basınında çıkan haberlerde, Roma ve Lazio da 4 Mayıs Pazartesi'den itibaren antrenmanlara başlamayı planladığı, başkent takımları için Lazio Bölgesel Yönetimi'nden resmi izin beklendiği kaydedildi.

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