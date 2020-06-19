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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi

Son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:56:26 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 561'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1558'lik düşüşle 21 bin 543'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 11 olarak güncellendi. Son 24 saatte 251 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1363'lük artışla 181 bin 907'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 47 daha artarak 34 bin 561’e ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 161 oldu.

Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 889 bin 103 test yapıldı.

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