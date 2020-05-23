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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 735'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 19:30:40 -
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 735'e yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi.

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 1570’lik düşüşle 57 bin 752’ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 229 bin 327 oldu.

İyileşenlerin sayısı, 2 bin 120’lik artışla 138 bin 840’a çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735’e ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 595 olan sayı, bugün 572'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 391 bin 188 test yapıldı.

- "Sosyal mesafeyi koruma" uyarısı

Ülkede hafta başında restoran, kafe gibi işletmelerin açılışına izin verilmesinin ardından ilk hafta sonu olması sebebiyle başkent ana arterlerinde yoğunluk oluşmasının önüne geçmek için güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, hafta sonu dolayısıyla dışarı çıkacaklara "virüsün yayılmaması için sosyal mesafeyi koruma" uyarısı yaparken caddelerde sayıları artırılan güvenlik güçlerinin de halkı uyardığı kaydedildi.

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