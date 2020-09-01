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Aktüel İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 100'ün üstüne çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:46:05 -
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artış yavaşladı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 978 yeni vaka tespit edilirken, vaka sayısındaki günlük artışın yavaşladığı görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 978 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 270 bin 189 oldu.

Günlük yeni vaka sayısının, dün ve bugün 1000’in altında kalmasıyla ülkede, yeni vaka sayısında artış hızının yavaşladığı görüldü.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak, 35 bin 491'e yükseldi. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 676 artışla 26 bin 754'e çıktı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise son 24 saatte 13 arttı ve haziran ayından sonra ilk kez 100'ü aşarak, 107 oldu.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 291 artışla 207 bin 944'e yükseldi.

- Okullarda telafi derslerine başlandı

İtalya'da bazı okullarda bugün telafi dersleri yapıldı ve böylece öğrenci ve öğretmenler 6 ayı aşkın bir sürenin ardından sınıflara dönmüş oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 10 Mart'ta ülke genelinde eğitim-öğretime ara verilen ilk ve orta dereceli okulların tamamı 14 Eylül'de açılacak.

Bilim Kurulu, okullarda yüz yüze eğitim için gereken şartları da belirledi.

Buna göre, çocuklar ders boyunca sınıfta aralarında 1 metrelik mesafe olmak kaydıyla maske takmayacak. Öğrenciler, sadece sınıfa giriş çıkışta maske takacak. Çocukların ateşlerini ebeveynleri, evden çıkmadan önce ölçecek. Servis araçları da yüzde 80 kapasiteyle hizmet verecek.


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