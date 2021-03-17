İtalya'da kötü gidişat devam ediyor
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 369 bin 84 testte 23 bin 59 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir senede toplam vaka sayısı 3 milyon 281 bin 810'a ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 539 bin 8'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 317'ye çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 431 artarak, 103 bin 432'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 716 artışla 2 milyon 639 bin 370'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 101 bin 882 oldu. Aşılananların 2 milyon 180 bin 85'inin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.