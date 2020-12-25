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Dünya İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı
Dünya

İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

İtalya'da, son 24 saatte 18 bin 40 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 9 bin 317'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:13:00 -
İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 18 bin 40 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon eşiğini aşarak 2 milyon 9 bin 317'e yükseldi.

Son 24 saatte 505 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 70 bin 900'e ulaştı.

Ayrıca ülkedeki aktif Covid-19 hasta sayısının 593 bin 632'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 2 bin 589'a gerilediği bildirildi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü(ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, haftalık salgın değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Tüm Avrupa ülkelerinde virüsün güçlü şekilde dolaşımda olduğunu, bazı bölgelerde daha yoğun dolaşımda görüyoruz. İtalya'da yeni vakalarda azalma var ancak bu yavaşlamakta" dedi.

Brusaferro, 100 bin kişide 157 vakaya rastlandığına dikkat çekerek, hedeflerinin 100 binde 50 vaka olduğunu belirtti.

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