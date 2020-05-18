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Dünya

İtalya'da koronavirüs rakamları! 9 Mart'tan bu yana bir ilk

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 99 kişi yaşamını yitirdi. Ülke, 9 Mart tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:33:00 -
İtalya'da koronavirüs rakamları! 9 Mart'tan bu yana bir ilk

İtalya'da son 24 saatte 99 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve 451 yeni vaka tespit edildi. İtalya'da toplam can kaybı 32 bin 7'ye yükselirken, toplam vaka sayısı 225 bin 886 oldu.

İtalya 2 Mart tarihinden bu yana en düşük vaka sayısını, 9 Mart tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de 160 cank kaybı daha

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

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