İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 350 bin 34 testte 13 bin 844 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 899'a çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 475 bin 635'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 76'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 552 artışla 3 milyon 311 bin 267'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 15 milyon 894 bin 532 oldu. Aşılananların 4 milyon 654 bin 357'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, Kovid-19 salgınına yönelik ay sonunda bitecek OHAL'i 31 Temmuz'a kadar uzatmaya hazırlandığı da basına yansıdı.