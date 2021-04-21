  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; ülkede son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:29:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 350 bin 34 testte 13 bin 844 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 899'a çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 475 bin 635'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 76'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 364 artarak 117 bin 997'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 552 artışla 3 milyon 311 bin 267'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 15 milyon 894 bin 532 oldu. Aşılananların 4 milyon 654 bin 357'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, Kovid-19 salgınına yönelik ay sonunda bitecek OHAL'i 31 Temmuz'a kadar uzatmaya hazırlandığı da basına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Sınırlanacak' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Sınırlanacak' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket başlarken uzmanlardan dikkat çeken tahminler geliyor.
Dieudonne M'Bala'dan Türkiye'ye iltica talebi! 'Artık dayanamıyorum' diyerek açıkladı
Dünya

Dieudonne M'Bala'dan Türkiye'ye iltica talebi! 'Artık dayanamıyorum' diyerek açıkladı

Fransa'da yaşayan komedyen Dieudonne M'Bala, ülkede ölüm tehditlerine maruz kaldığını ve Türkiye'den sığınma talep edeceğini duyurdu...
Hekimoğlu dizisinin ısrarı felaketi oldu!
Medya

Hekimoğlu dizisinin ısrarı felaketi oldu!

Bu haftanın reyting sonuçları Kanal D’nin doktorları aşağılayan dizisi Hekimoğlu’nu felakete sürükledi. Doktorların kumar masasında hasta bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay