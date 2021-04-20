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Dünya İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre; ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 390 artarak 117 bin 633'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 19:42:00 -
İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 390 artarak 117 bin 633 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 294 bin 45 testte 12 bin 74 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 891 bin 63'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 482 bin 715'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 151'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 390 artarak, 117 bin 633'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 453 artışla 3 milyon 290 bin 715'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibariyle 15 milyon 674 bin 80 oldu. Aşılananların 4 milyon 597 bin 263'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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