İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Çin'den yayılarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisinden en çok zarar gören ülkelerde biri ise İtalya oldu. Ülkede son açıklanan verilerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 799'a yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte yapılan 349 bin 472 testte, 23 bin 696 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 464 bin 543’e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 562 bin 856’ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 620'ye yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 460 artarak 106 bin 799'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 21 bin 673 artışla 2 milyon 794 bin 888'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 8 milyon 595 bin 798 oldu. Aşılananların 2 milyon 739 bin 791'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.