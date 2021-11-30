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Dünya İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:39:00 -
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 719 bin 972 testte 12 bin 764 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 28 bin 547'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 194 bin 270'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 683'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 89 artarak 133 bin 828'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 41 artışla 4 milyon 700 bin 449'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 95 milyon 984 bin 88 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 665 bin 711 oldu. Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılama kapsamında 6 milyon 237 bin 51 hatırlatıcı doz uygulandı.

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