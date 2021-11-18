  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da hortum can aldı! Belediye başkanı uyardı
Dünya

İtalya'da hortum can aldı! Belediye başkanı uyardı

İtalya'nın Sicilya Adasında çıkan hortumda 53 yaşındaki bir adam hayatını kaybederken Modica Belediye Başkanı vatandaşlara 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:12:00 -
İtalya'da hortum can aldı! Belediye başkanı uyardı

İtalya’nın Sicilya Adasında meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz’in en büyük adası, İtalya’nın 20 bölgesinden biri olan Sicilya’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Çok sayıda ev sular altında kalırken, araçlar da yollarda mahsur kaldı. Adanın farklı noktalarında hortum da çıktı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, Modica yakınlarında 53 yaşındaki bir adamın hortum nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Belediye Başkanı uyardı

Talihsiz adamın, şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur sırasında evinin önündeki korkuluğu düzeltmek için evinden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Modica Belediye Başkanı ise, "Son derece şiddetli bir hava dalgası bölgemizi etkiledi. Evlerde, çiftliklerde ve altyapıda çok büyük hasar var. Halkı, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın
Ekonomi

Altın ve dolar derken Ramazan Kurtoğlu'ndan bomba çağrı: Savaş yakın! Paranızı hemen oraya yatırın

Dr. Ramazan Kurtoğlu, önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceğini ifade ederek çarpıcı uyarılar yaparak çözüm önerileri getirdi...
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu..
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi

İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı." d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay