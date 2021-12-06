İtalya'da deprem! Juventus küme düşebilir

Serie A devi Juventus, 15 yıl sonra yeniden küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, Juventus Kulübü'nün Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yapmıştı.

Mali işlemlerde usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile soruşturma altında olan Juventus, çok ciddi cezalarla karşı karşıya. Aralarında Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transferinin de olduğu 42 transferin inceleme altına alındığı soruşturmada transfer ve menajer bedellerinde farklı sayılar gösterilerek usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündemde.

"Kulüp cezadan muaf tutulmayacak"

İtalya tüketici haklarını koruma derneği başkanı Marco Donzelli'ye göre Juventus, Serie A'da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

"Suçlamalar çok ciddi ve son şampiyonluklarına da ışık tutuyor. Çünkü son yıllarda ciddi bir Juventus hegemonyası oluştu ve geçen yıl seri sona erdi."

"Juventus bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayri meşru bir avantaj elde ettiyse federasyon ve rekabet kurulu müdahale etmek, bunlara yaptırım uygulamak zorunda kalacaktır. Bireysel cezaların haricinde kulüp de cezadan muaf tutulmayacak."

Juventus'un soruşturma tamamlandıktan sonra küme düşürülmesi gündeme gelirse İtalyan ekibinin son yıllardaki şampiyonlukları da elinden alınacak.

Juventus neden küme düşürülmüştü?

2006'da İtalyan futbolunda patlak veren Calciopoli skandalıyla Serie A'da birçok maçın şikeye karıştığı ortaya çıkmıştı.

Juventus, Milan, Fiorentina ve Lazio'nun içinde bulunduğu bir şike organizasyonunun ardından karar verildi. İlk planda Juventus, Fiorentina ve Lazio'nun Serie B'ye düşürülmesi kararlaştırıldı. Milan'a ise puan silme cezası verildi.

Kulüplerin üst mahkemeye başvurusunun ardından Juventus küme düşürülürken Fiorentina ve Lazio, Serie A'da kaldı ancak iki takıma da puan silme cezası verildi.

2005 ve 2006 şampiyonlukları geri alınan Juventus küme düşürülürken Serie B'ye -17 puanla başladı. Torino ekibi aynı sezon ligi zirvede tamamlayarak Serie A'ya geri dönmüştü.

NTV Spor