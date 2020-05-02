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Spor

İtalya'da Bologna da antrenmanlara başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:50:19 -
İtalya'da Bologna da antrenmanlara başlıyor

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, salı günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, futbolcuların sadece antrenman sahalarına girişlerine izin verileceği, soyunma odaları, spor salonları ve ofislerin kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, futbolcuların sadece bireysel çalışmalar yapabileceği ve teknik ekibin antrenmanlara katılmayacağı belirtildi.

Serie A takımlarından Sassuolo, pazartesi günü antrenmanlara başlayacağını açıklamıştı.

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