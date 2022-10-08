İtalya'da adından böyle söz ettiriyor!

Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon euro bedelle transfer olan ve gidiş sürecinde çok sancılı bir dönem kulübüne yaşatan Emirhan İlkhan, futboluyla değil de söylediği şarkıyla gündem olmaya başladı... Henüz ligde ne gol ne de asist yapabilen genç oyuncunun bu durumu tartışmalara sebebiyet verdi.

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlkhan takım toplantısında Tarkan şarkısı söyleyerek eğlendi.

Beşiktaş'tan Torino'ya 4,5 milyon avro serbest kalma bedeli ile transfer olan 18 yaşındaki Emirhan İlhan, İtalyan ekibinde 3 maça çıktı.

Genç oyuncu toplam 85 dakika forma giydi fakat gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Genç oyuncu Emirhan İlkhan, takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

İlkhan, arkadaşlarını eğlendirmek amacıyla ayağa kalktı ve Tarkan'ın Şımarık parçasını söylemeye başladı.



