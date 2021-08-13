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Dünya İtalya'da 7 bin 409 yeni vaka
Dünya

İtalya'da 7 bin 409 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 409 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 23:06:00 -
İtalya'da 7 bin 409 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 225 bin 486 koronavirüs testi yapıldığı ve 7 bin 270 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 427 bin 827’ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 379’a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 4 bin 388 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 124 bin 250 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 17 kişi artarak 379’a yükseldi.

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