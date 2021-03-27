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Dünya İtalya'da 23 binin üstünde yeni vaka
Dünya

İtalya'da 23 binin üstünde yeni vaka

İtalya’da son 24 saat içinde 23 bin 839 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 20:57:00 -
İtalya'da 23 binin üstünde yeni vaka

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 357 bin 154 koronavirüs testi yapıldığı ve 23 bin 839 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 512 bin 453’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 380 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 107 bin 636’ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 287 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 571 bin 878’ye yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 7 artarak 3 bin 635 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 9 milyon 17 bin 95 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 862 bin 386 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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