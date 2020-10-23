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Aktüel İtalya'da 19 bin 143 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Aktüel

İtalya'da 19 bin 143 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:32:34 -
İtalya'da 19 bin 143 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 143 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı. Ülkede dün de 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

Salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 484 bin 869 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 186 bin 2'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1049'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 37 bin 59'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 261 bin 808 oldu.

Bu arada İtalya'da bölgelerden sorumlu bakan Francesco Boccia'nın da Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

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