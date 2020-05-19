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Dünya

İtalya ve Rusya dışişleri bakanları telefonda Libya'yı görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Libya konusunun ele alındığı telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:00:00 -
İtalya ve Rusya dışişleri bakanları telefonda Libya'yı görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Libya konusunun ele alındığı telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Di Maio'nun, sabah saatlerinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, "Görüşmenin merkezinde, İtalya için öncelikli konulardan biri olmaya devam eden Libya vardı. Di Maio, çatışmaya bir son verilmesi için sinerjik biçimde çalışmak gerekliliğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

İki bakanın ayrıca Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri de ele aldığı öğrenildi.

 

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