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Otomotiv Almanya'da üretildi: %100 performanslı BMW i5 geliyor! Çoktan kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var
Otomotiv

Almanya'da üretildi: %100 performanslı BMW i5 geliyor! Çoktan kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var

Yeniakit Publisher
2023-07-24 19:19:00 - 2023-07-24 19:24:26
Almanya'da üretildi: %100 performanslı BMW i5 geliyor! Çoktan kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var

Alman otomotiv şirketi BMW, BMW i5 isimli elektrikli otomobilini tanıtmıştı. Oldukça ilgi gören ve ızgara tasarımı üzerinde tartışmalara sebep olan BMW i5 Almanya'da Başlıyor! Artık sparişler gelmeye başladığı gelen bilgiler arasında.

Alman otomotiv şirketi BMW, BMW i5 isimli yeni elektrikli spor otomobilinin üretimine başladı. Detaylar haberde.

Alman otomotiv firması BMW, BMW i5 isimli elektrikli otomobilini tanıtmıştı. Oldukça ilgi gören ve ızgara tasarımı üzerinde tartışmalara sebep olan BMW i5 geldiğimiz noktada bugün Almanya’da üretilmeye başlandı. Detaylara bakalım.

i5 eDrive40, 340 HP güce sahip bir motor ile birlikte geliyor. Bu motor ile 475 kilometreye kadar bir menzil sunuluyor. Otomobilin fiyatı şu anda 62.200 Euro. Ancak isteyenler 601 beygir gücündeki, 0’dan 100’e 3.7 saniyede çıkan BMW i5 M60’ı da satın alabilirler. Bunun için hatırı sayılır bir fark ödemek gerekecek.

İç tarafta ise BMW, oldukça fazla donanıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Otomobil içeride 14.9 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Bu bilgi eğlence ekranında bizleri BMW’nin OS 8.5 yazılımı karşılıyor. Bunun haricinde otomobilde bir de 12.9 inç büyüklüğünde bilgi paneli bulunuyor. Bu bilgi panelinde ise otomobilin batarya bilgileri, anlık hız bilgiler gibi bilgiler bulunuyor.

hwp-com'aktardığı haberde: i5, Profesyonel Sürüş Yardımı adı verilen eller serbest bir paket sunuyor. Bu sistemle, araç sahipleri otoyolda 137 km/s hıza kadar eller serbest yolculuğun tadını çıkarabiliyorlar bilgilsine yer verildi.  2023’te otomotiv üretiminin 50. yılını kutlayacak olan Dingolfing fabrikasında BMW’nin yeni elektrikli otomobilleri üretiliyor. BMW, bu fabrika ile birlikte elektrikli otomobil pazarında yer edinmeyi amaçlıyor.
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