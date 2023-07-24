Rusya ilk kez yaptı: Ukrayna'yı vurdu, tahıl depoları alev alev! Ortaya çıkan gıda krizi yolda! Yeni gelişme

Rusya tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından tahıl depolarını vurmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın tahıl ihraç limanı Odesa'ya saldırı düzenleyen Moskova savaş sürecinde ilk kez Tuna depolarına saldırdı. Ukrayna için en önemli ihracat rotası olan Tuna Nehri'ne saldırıya ilişkin konuşan yetkililer "Odesa saldırılarından daha büyük bir olay" dedi. Saldırı sonrası tahıl fiyatları uçuşa geçerken konuya ilişkin AB geçtiğimiz haftalarda 'Gıda krizi kapıda' yorumunu yapmıştı.

Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından ayrılmasının ardından yükselen tahıl fiyatları hali hazırda açlık ve kıtlık tehdidine dair endişeleri meydana getirirken Moskova yönetiminin tahıl depolarını vurması endişeyi korkuya çevirdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Rusya'nın Tuna Nehri'ndeki tahıl depolarına yönelik saldırıları da dahil olmak üzere Ukrayna limanları ve tahıl altyapısını vurmasının ardından Pazartesi günü Chicago borsasında işlem gören buğday ve mısır fiyatları yükseldi.

UMUTLAR TÜKENİYOR

Yeni bir gelişme olarak Rusya, Pazartesi günü insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl depolarını imha ederek hava harekâtının hedef alanını genişletti. Böylece Moskova yönetimi Ukrayna'nın Avrupa Birliği üzerinden gerçekleştirdiği devasa kara ve nehir tahıl ihracatına yönelik tehditleri artırdı.

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Tüccarlar çatışmaların Karadeniz'den yapılan tahıl sevkiyatını tehdit edebileceğinden endişe ederken, Ukrayna'nın tahıl ihracatı için geçen hafta sona eren güvenli sevkiyat koridorunun hızlı bir şekilde yeniden başlaması için umutlar tükeniyor.

TAHIL DEPOLARI İLK KEZ VURULDU

Rus tahıl analisti Andrey Sizov Twitter'da "Dün gece Moskova savaş sürecinde ilk kez Tuna depolarına saldırdı. Bize göre bu Odesa'ya yönelik saldırılardan daha büyük bir olay. Tuna Nehri şu anda Ukrayna tahılı için en önemli ihracat rotası" dedi.

MISIR VE SOYA FASÜLYESİ DE YÜKSELİŞTE

Mısır yüzde 4,6 artışla kilo başına 5,61 dolara, soya fasulyesi ise yüzde 1,3 artışla kilo başına 14,21 dolara çıktı.

Rusya neredeyse her gün Ukrayna'nın gıda ihraç limanlarını vuruyor. Pazar günü Ukrayna'nın tahıl ihraç limanı Odesa'ya bir saldırı daha düzenledi.

StoneX com'dan Matt Ammermann, "Jeopolitik haberler, Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları ve Ukrayna'daki çatışmanın şiddetlendiğine dair işaretler fiyatları destekliyor" dedi.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin küresel tedarik endişelerini artırmasıyla Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri yüzde 6 artışla kilo başına 7,39 dolara yükselirken, European Euronext buğdayı yüzde 6,2 artışla metrik ton başına 262,75 Euro'ya (291,18 $) yükseldi.