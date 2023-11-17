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Aktüel İtalya ülkesinden skandal! İtalyan basını açıkladı: bahis skandalı durmuyor! Her şeyi itiraf etti
Aktüel

İtalya ülkesinden skandal! İtalyan basını açıkladı: bahis skandalı durmuyor! Her şeyi itiraf etti

Yeniakit Publisher
2023-11-17 20:19:00 - 2023-11-17 20:20:59
İtalya ülkesinden skandal! İtalyan basını açıkladı: bahis skandalı durmuyor! Her şeyi itiraf etti

Son dönemlerde çokça kez bahis skandalıyla anılan Milanlı oyuncu Alessandro Florenzi, yaptığı açıklamalarda bahis oynadığını itiraf etti. İtalyan futbolcu, futbol dışında diğer sporlara bahis oynadığını açıkladı.

Son dönemde 'bahis' skandalıyla çalkalanan İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı. Milan forması giyen Alessandro Florenzi bahis platformlarında kumar oynama iddiasıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Savcılığa ifade veren Florenzi'nin futbolda bahis oynadığını reddettiği belirtildi.

RULET VE DİĞER SPORLARA BAHİS

Ancak İtalyan oyuncunun, bahis platformlarında futbol dışında rulet ve diğer sporlara bahis oynadığını itiraf ettiği aktarıldı.

Savcıların Florenzi'nin verdiği ifadelere inandığı belirtilen haberde İtalya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Federasyon yaptığı açıklamada, "Florenzi, futbolla ilgili herhangi bir bahisle kesinlikle ilgilenmediğini teyit ederek durumunu netleştirdi. Bu konuda herhangi bir delil veya tartışma ortaya çıkmamıştır. Aynı zamanda futbolcu, yasa dışı platformlarda farklı sporlara bahis oynadığını itiraf etti.' ifadeleri kullanıldı.

PARA CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Florenzi'nin küçük bir para cezasıyla kurtulması beklendiği aktarıldı.

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