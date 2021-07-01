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Dünya

İtalya Supitnik V üretimi için haber bekliyor

İtalyan ilaç şirketi Adienne Pharma & Biotech’in Başkanı Antonio Di Naro, İtalya İlaç Ajansı’nın (Aifa) yıl sonuna kadar Rus Sputnik V aşısının üretimi için gerekli yetkiyi vermesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 05:19:00 -
İtalya Supitnik V üretimi için haber bekliyor

İtalyan ilaç şirketi Adienne Pharma & Biotech’in Başkanı Antonio Di Naro, Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ülkede üretimi için İtalyan ilaç düzenleyicisinin onayını beklediklerini ve yıl sonuna kadar üretim sertifikasını almayı umduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Di Naro, Sputnik V’nin ilk test partisinin üretimine Adienne şirketinin ülkenin kuzeyindeki fabrikasında iki hafta önce başlandığını kaydetti.

'Zaman çerçevemiz uzun'

Di Naro, “Aifa ajansının müfettişlerini Ekim-Kasım aylarına kadar görmeyi umuyorum. Zaman çerçevemiz uzun, ama ona uyuyoruz” dedi.

Adienne'nin Monza e Brianza eyaletindeki tesislerinin aşıyı üretmeye hazır olduğuna vurgu yapan Di Naro, “Yıl sonuna kadar tüm işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Aifa’nın onay vermesi halinde deneme amaçlı aşı dozlarını piyasaya sürebiliriz” diye konuştu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Adienne Pharma & Biotech şirketi geçen mart ayının sonunda Sputnik V aşısının İtalya’da üretimi konusunda anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, yılda 10 milyon doz aşı üretimini öngörüyor.

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