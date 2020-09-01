İtalya, STK gemisi Sea Watch'taki göçmenlere kapılarını açtı

ROMA (AA) - Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch'ın Akdeniz'de kurtardığı 353 göçmen için İtalya, güvenli yer olarak Palermo Limanı'nı açtı.



STK’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sea Watch 4 gemisinin Akdeniz'deki ilk kurtarma operasyonundan 11 gün sonra nihayet Sicilya'nın Palermo kenti güvenli yer olarak bize bildirildi. 353 kişi ilk olarak karantinada tutulacakları gemiye alınacak." ifadeleri kullanıldı.



İtalyan basınında çıkan haberlerde de Palermo'ya getirilecek göçmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karaya çıkmadan önce İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği bir yolcu feribotunda 14 günlük karantinaya alınacağı yazıldı.



Diğer yandan İtalya Sahil Güvenlik gemisi Dattilo’daki 217 göçmenin ise bekleyişi sürüyor. Lampedusa’dan Sicilya’nın Porto Empedocle’ye getirilen göçmenler, adadaki göçmen karşılama merkezlerinin dolu olması sebebiyle tahliye edilemedi.



İtalya’nın güneydeki adaları Sicilya ve Lampedusa son günlerde düzensiz göç akınıyla karşı karşıya. Göçmenler ya kendi imkanlarıyla ya da Avrupa menşeli sivil toplum örgütlerinin tekneleriyle bu iki adaya taşınıyor. Peş peşe gelen göçmen botları neticesinde her iki adada göçmen karşılama merkezlerinin dolduğu belirtiliyor.



Özellikle Lampedusa adasındaki göçmen karşılama merkezinin dolması ve hükümetin buradaki göçmenleri tahliyede yavaş kalması hafta sonu ada halkınca protesto edilmişti. Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello da bu durum karşısında genel greve gideceklerini açıklamıştı.

Başbakan Giuseppe Conte'nin, yarın Roma'da Lampedusa Belediye Başkanı Martello ile Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci ile durumu ele alması bekleniyor.

Diğer yandan, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ocak-ağustos döneminde İtalya'ya deniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 379 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 5 bin 253 iken, 2018’de ise 20 bin 158 idi.

