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Spor İtalya Serie A'da lider Milan, Napoli deplasmanından galibiyetle ayrıldı
Spor

İtalya Serie A'da lider Milan, Napoli deplasmanından galibiyetle ayrıldı

Kırmızı-siyahlılar, Napoli'yi 3-1 yendi - Serie A'da 8. hafta bugün oynanan 7 maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 01:10:28 -
İtalya Serie A'da lider Milan, Napoli deplasmanından galibiyetle ayrıldı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider Milan, deplasmanda Napoli'yi 3-1 yendi.

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk ekip Milan, 20. dakikada İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçti.

Bu golle Milan, ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarının 54. dakikasında kırmızı-siyahlılar, İbrahimovic'in bir kez daha fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Ev sahibi Napoli, 63. dakikada Belçikalı golcü Dries Mertens ile farkı 1'e indirerek, skoru 2-1 yaptı.

65. dakikada Napoli'nin Fransız oyuncusu Tiemoue Bakayoko, rakibine yaptığı faulle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın son anlarında konuk ekip, oyuna sonradan giren Norveçli Jens Petter Hauge ile 90+5.dakikada bir gol daha bularak maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.

Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmada 87 dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Napoli'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Milan, puanını 20'ye yükseltti ve hem yenilmezlik serisini hem de lig liderliğini sürdürdü.

Bu sezonki 3. mağlubiyetini alan Napoli ise 14 puanla, 6. sırada yer aldı.

- Sassuolo ikinci basamakta

Kadrosunda milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo ise konuk olduğu Hellas Verona'yı deplasmanda 2-0 yendi.

Konuk ekibin gollerini 42. dakikada Jeremie Boga, 76. dakikada da Domenico Berardi kaydetti.

Sassuolo, bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı ve lider Milan'ın 2 puan gerisinde sıralandı.

Karşılaşmaya yedek başlayan milli oyunculardan Kaan Ayhan, 64. dakikada Jeremy Toljan'ın yerine oyuna girerken, Mert Müldür de 73. dakikada Giacomo Raspadori yerine oyuna dahil oldu.

Hellas Verona kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Çetin ise bu maçta görev almadı.

Serie A'da bugün oynanan diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina-Benevento: 0-1

Inter-Torino: 4-2

Roma-Parma: 3-0

Sampdoria-Bologna: 1-2

Udinese-Genoa: 1-0

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