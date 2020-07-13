  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:54:10 -
İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinin ve lig yönetiminin oluşturduğu Serie A Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlarda, son haftalarda tribünlerin belirli sayıda seyirciye açılması talebinde bulundu.

Serie A Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, statların, güvenlik koşullarına saygılı biçimde en kısa sürede kısmen seyirciye açılmasını teşvik etmek gerektiği belirtilerek, bu konuda İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’ya hükümete sunması üzerine detaylı bir protokol gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, Serie A Birliğinin bu sezonun son maçlarında tribünlerin sınırlı sayıda taraftara yeniden açılması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.

İtalya’nın şubat ayı sonundan itibaren Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenmesi dolayısıyla şubat sonu ve mart başındaki lig maçları önce seyircisiz oynanmış ardından da İtalyan hükümetinin kararıyla ligler 10 Mart’tan itibaren durdurulmuştu.

Ülkede epidemiyolojik eğrinin iyiye gitmesi neticesinde hükümet ve futbol yönetiminin uzlaşmasıyla Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olmak koşuluyla yeniden başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı