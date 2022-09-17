İtalya Serie A | Torino - Sassuolo maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sassuolo kadro

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Torino ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?