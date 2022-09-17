İtalya Serie A | Torino - Sassuolo maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sassuolo kadro
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Torino ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Torino - Sassuolo maçını canlı takip
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Torino ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TORINO - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Torino - Sassuolo maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.