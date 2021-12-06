Gözaltına alınan kulüp başkanı görevi bırakma kararı aldı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ferrero'nun mavi-beyazlı kulübün, kendisine yönelik bu soruşturmadan herhangi bir zarar görmemesi ve camianın çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı ve bunu avukatları aracılığıyla resmileştireceği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ferrero, Kalabriya Bölgesi'ndeki Paola Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kalabriya merkezli şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İtalyan mali polis ekiplerince bu sabah Milano’da gözaltına alınmıştı.

İtalya'nın ünlü iş insanlarından olan Ferrero, San Vittore cezaevine götürülmüş, bu arada Roma'daki ikametinde de mali polis ekiplerince aramalar yapılmıştı.

Massimo Ferrero dışında aralarında kızı ve ailesinden başka kişilerin de olduğu 5 kişinin de ev hapsine alındığı belirtilmişti.

Ferrero'nun avukatı Giuseppina Tenga, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Ferrero'nun Kalabriya merkezli şirketlerinin iflasıyla ilgili olduğunu, Sampdoria kulübüyle ilgisi olmadığını açıklamıştı.