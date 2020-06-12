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Aktüel

İtalya hükümeti, Mısır'a 2 fırkateyn satışını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 22:57:48 -
İtalya hükümeti, Mısır'a 2 fırkateyn satışını onayladı

ROMA (AA) - İtalya Hükümeti'nin, Mısır'a 2 adet "Fremm" sınıfı fırkateyn satışına onay verdiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulu, Mısır'a 1,2 milyar avro karşılığında, İtalyan donanması için yeni yapılmış olan "Spartaco Schergat" ve "Emilio Bianchi" isimli 2 "Fremm" sınıfı çok maksatlı fırkateynin satışına onay verdi.

La Repubblica gazetesinde konuya ilişkin haberde, Mısır'ın İtalya'dan 2 fırkateyn satışına ek olarak toplamda 10 milyar avro değerinde, toplam 6'yı bulacak fırkateyn, 20 deniz karakol botu ile 24'ü M346 tipi eğitim uçağı ve 24'ü eurofighter avcı bombardıman jeti olmak üzere toplam 48 uçak almasının gündemde olduğu ifade edildi.

- Mısır'ın dikkati çeken savunma harcamaları

La Repubblica’nın bir başka haberinde ise Mısır’ın İtalya ile toplamda 10 milyar avroyu aşması beklenen savunma alışverişi dışında son yıllarda farklı ülkelerden yaptığı silah alım sözleşmelerine dikkat çekildi.

Mısır'ın, Rusya ile 20 adet SU-35 savaş jeti alımının olduğu 10 milyar avroluk, Fransa ile fırkateyn ve uçak alımını içeren 8 milyar avroluk, ABD ile 2,5 milyar avroluk, Almanya ile fırkateyn ve başka deniz unsurlarını kapsayan 4,5 milyar avroluk anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

Haberde, Mısır'ın yıllardır mali açıdan zorluk çektiğine işaret edilirken, "Mısır, bu hesapları, ancak kendisini bölgede koruyucu olarak güçlendiren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) mali desteği sayesinde ödeyebilecek." ifadesi kullanıldı.

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