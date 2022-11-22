İtalya fiyat artırıp Çin kapıları kapatınca Rusya duyurdu: Türkiye'den satın alacağız

Rusya’da yaptırımlar sonrası İtalya gibi ülkelerdeki tedarikçilerini kaybeden moda tasarımcıları kumaş yetersizliğiyle karşıya kaldı. Sektör temsilcileri bugünkü koşullarda Türk tedarikçilerin önemini vurguladı.



Rus medyasına konuşan Don Fashion adlı kuruluşun müdürü Viktoriya Lugovskaya, daha önce İtalyan kumaşlarını kullanan tasarımcıların, fiyat artışı ve lojistik sıkıntıları nedeniyle yeni tedarikçi arayışına giriştiğini söyledi.



“Türkiye bizim tedarikçimiz” diyen sektör temsilcisi, Çin’de salgının devamı nedeniyle bu ülkeden tedariklerde zorluk yaşandığını, Özbekistan’dan lojistik zinciri tesis edilmesinin ise zaman alacağını söyledi.



Lugovskaya, küresel markaların Rusya’yı terk etmelerinin ardından talebin arttığını, ancak yerli konfeksiyoncuların talebi karşılayamadıklarını aktardı.

Turkrus



Rus modacı, kendi markası için hazır giyim üretimi yapan şirketlerin teşvik edilmesi için devlete çağrıda bulundu.