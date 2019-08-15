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İtalya devi Roma'ya ikinci Türk! İmza an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oluyor. Genç oyuncu Roma ile prensip anlaşmasına vardı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 20:17
İtalya devi Roma'ya ikinci Türk! İmza an meselesi

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olan Roma, oyuncuyla ise el sıkıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu

Başkent ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:17
  1. Yıldırım Mert Çetin
  2. Mert Çetin
  3. Cengiz Ünder
  4. Roma
  5. Fenerbahçe
  6. Galatasaray

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