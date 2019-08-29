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İtalya Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Conte’ye verdi

İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, mevcut Başbakan Giuseppe Conte’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
İtalya Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Conte’ye verdi

İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, mevcut Başbakan Giuseppe Conte’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.


İtalya’da yaşanan siyasi krizin ardından 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti’nin koalisyon anlaşmasına varması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet kurma görevini Başbakan Giuseppe Conte’ye verdi.


Lig lideri Matteo Salvini geçtiğimiz haftalarda erken seçim talep ederek 5 Yıldız Hareketi ile koalisyonu fiili olarak sona erdirmiş, Başbakan Giuseppe Conte de 20 Ağustos’ta istifa etmişti. Salvini’nin erken seçim çağrısından sonra geçen haftadan bu yana yapılan inişli çıkışlı koalisyon görüşmelerinin ardından 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya koalisyon kurmaya hazır olduklarını bildirdi.


Ülkede bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için iki tur istişarelerde bulunan Mattarella, parlamentoda sandalye sayısı yüksek olan iki partinin yeni hükümetin başbakanı olarak üzerinde anlaşmaya vardığı Conte’yi Cumhurbaşkanlığına davet etti ve Conte’yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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