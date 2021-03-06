İtalya cesetleri defnedemiyor

Sicilya Adası’nda bulunan Palermo kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıklar doldu. Yetkililer, mezarlıkta yer kalmadığını bildirdirdi. Kentte yaşayan ve 19 Şubat’ta annesini koronavirüsten kaybeden Giusy La Mantia, mezarlık yetkililerinin kendisine yer olmadığı için cenazeyi evde tutması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.



Ölmenize bile izin verilmiyor



Başından geçen trajik olayı basına anlatan Giusy La Mantia, “Bu durumun bir iki gün süreceğini düşündük Ama cenaze 10 gündür evde. Ailem diğer mezarlıklarda depolama gibi çeşitli çözümler önerdi. Ancak acil durum nedeniyle bunun mümkün olmadığı söylendi. Hiçbir mezarlıkta yer yok. Bu şehirde haysiyetle ölmenize bile izin verilmiyor” diye konuştu.