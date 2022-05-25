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Medya İtalya Büyükelçiliğinden dikkat çeken Teşkilat paylaşımı
Medya

İtalya Büyükelçiliğinden dikkat çeken Teşkilat paylaşımı

Teşkilat'ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, İtalya Büyükelçiliği'ne ziyaret düzenledi. Büyükelçilik ziyaret sonrası bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 11:07:00 -
İtalya Büyükelçiliğinden dikkat çeken Teşkilat paylaşımı

Geçtiğimiz gün TRT 1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisinin sezon finali çekimleri tamamlandı. Çekimler için aylardır Ankara'da olan Çağlar Ertuğrul'u Ankara'daki İtayla Büyükelçiliği paylaştı. Sosyal medyada o paylaşım çok beğenildi.

Diziler bir bir sezon finalini için hazırlıklar yapıyor. Bunlardan biri de Teşkilat dizisi oldu. Dizinin başrol oyuncuları dün kutlamalar yaparak son çekimlerini yaptı. Sezon boyu Ankara'da yaşayan oyunculardan Çağlar Ertuğrul, İtalya Büyükelçiliğini ziyaret etti. O anlar elçiliğin resmi sosyal hesabından paylaşıldı.

 

"Bugün Büyükelçiliği ziyaretiniz için, her zaman bir zevktir!" notuyla paylaşılan fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. İtalya'nın Ankara elçisi Giorgio Marrapodi olan fotoğrafa Ertuğrul'da molto rispetto (çok saygı) yorumunda bulundu.

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