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İtalya borç batağında!

Almanya Maliye Bakanı Scholz, İtalyan hükümetinin yüksek devlet borçlarının nasıl ödeneceği konusunda kendisinin çalışması gerektiğini belirtti.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:30
İtalya borç batağında!

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'e konuşan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, İtalya hükümetinin yüksek düzeydeki devlet borcuyla başa çıkması gerektiğini vurguladı.

Scholz, “İtalyan hükümeti, yüksek düzeydeki devlet borcuyla başa  çıkmalı. Hiç kimse bu sorumluluğu İtalya hükümetinden alamaz. Bu Avrupalı  ortaklara ihraç edilemez veya aktarılamaz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son yayınlanan “Dünya Ekonomik  Görünümü Ekim 2018” raporunda “birçok ülkede artan borçların ekonomik istikrar  için risk oluşturuyor” değerlendirmesinin çok doğru bir değerlendirme olduğunu  belirten Scholz, Almanya’nın maliye politikasını sağlam maliye politikalarına  örnek olarak gösterdi.

Alman hükümetinin 2009 finansal krizinde ekonomiyi istikrara  kavuşturmak ve büyümeye katkı sağlamak için borçlanmayı artırdığını hatırlatan  Scholz, “Bu doğru bir adımdı. Fakat borçlarımızı geri ödüyor olmamız da doğru.  Almanya’nın ‘borç freni’ dmokrasi için bir kazanç.” ifadesini kullandı.

Scholz, birlikte büyüyen bir Avrupa bile olsa, birlik içindeki ülke  hükümetleri ve parlamentoların bireysel sorumluluğun devam etmesinin kesinlikle  gerekli olduğunun altını çizdi.

Ticaret ihtilaflarının artmasının küresel ekonomi için en büyük risk  olduğunu anlatan Scholz, bu konuda ABD ile Avrupa Birliği arasında diyaloğun  devam etmesini söz konusu riskin azaltılması için iyi bir işaret olarak  değerlendirdi.

Scholz,  “Almanya’nın büyük dış ticaret fazlasının dünyada  istikrarsızlığa neden oluyor” yönündeki iddialara nasıl cevap vereceği sorusuna,  küresel ölçekte, AB'ye bir bütün olarak bakılması gerektiğini ve AB ve ABD  arasındaki ticaret dengesinin oldukça dengeli olduğunu belirtti.

İtalya'nın toplam borcu 2,67 trilyon dolara dayanmış durumda. Yunanistan’dan sonra AB’de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan’ın kamu borcu gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 180’ine denk gelirken, bu oran İtalya’da yüzde 130 seviyelerinde.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:30
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