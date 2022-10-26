İtalya Başbakanı Meloni: Bize başkanlık sistemi lazım

İtalya’da geçen ay yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni başbakan olarak ilk konuşmasını parlamentoda yaptı.

Meloni hükümet programını açıkladığı konuşmasında, ülkeye 'yarı başkanlık sistemi' getirmeyi planladıklarını da söyledi.

Başbakan Meloni Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, seçim kampanyasındaki vaatleri arasında yer alan başkanlık sistemine geçiş planını da tekrarladı. "İtalya'nın istikrarı güvence altına alan ve halk egemenliğini yeniden merkeze alan, başkanlık sistemine dayalı bir anayasa reformuna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz’’ diyen Meloni, Başkanlık Sistemi'nin ‘’karar verici bir demokrasi’’ anlamına geldiğini söyledi.

Fransa’dakine benzer bir yarı başkanlık sistemi önereceklerini açıklayan Meloni, geçmişte bazı merkez sol partilerin de benzer bir sistemi savunduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Mümkün olan en iyi ve en fazla destek gören reforma ulaşabilmek için bu konuyu parlamentodaki tüm siyasi güçlerle görüşmek istiyoruz. Ancak ön yargılı muhalefet karşısında İtalya'da reform yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz de bilinsin! Bu durumda İtalyanlar tarafından bu konuda bize verilen yetkiye göre hareket edeceğiz.’’