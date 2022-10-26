  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya Başbakanı Meloni: Bize başkanlık sistemi lazım
Dünya

İtalya Başbakanı Meloni: Bize başkanlık sistemi lazım

Parlamentoda yaptığı konuşmada hükümet programını açıklayan İtalya Başbakanı Meloni, "Ülkenin, başkanlık sistemine dayalı bir anayasa reformuna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 14:48:00 -
İtalya Başbakanı Meloni: Bize başkanlık sistemi lazım

İtalya’da geçen ay yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Giorgia Meloni başbakan olarak ilk konuşmasını parlamentoda yaptı.

Meloni hükümet programını açıkladığı konuşmasında, ülkeye 'yarı başkanlık sistemi' getirmeyi planladıklarını da söyledi.

Başbakan Meloni Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, seçim kampanyasındaki vaatleri arasında yer alan başkanlık sistemine geçiş planını da tekrarladı. "İtalya'nın istikrarı güvence altına alan ve halk egemenliğini yeniden merkeze alan, başkanlık sistemine dayalı bir anayasa reformuna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz’’ diyen Meloni, Başkanlık Sistemi'nin ‘’karar verici bir demokrasi’’ anlamına geldiğini söyledi.

Fransa’dakine benzer bir yarı başkanlık sistemi önereceklerini açıklayan Meloni, geçmişte bazı merkez sol partilerin de benzer bir sistemi savunduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Mümkün olan en iyi ve en fazla destek gören reforma ulaşabilmek için bu konuyu parlamentodaki tüm siyasi güçlerle görüşmek istiyoruz. Ancak ön yargılı muhalefet karşısında İtalya'da reform yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz de bilinsin! Bu durumda İtalyanlar tarafından bu konuda bize verilen yetkiye göre hareket edeceğiz.’’

Giorgia Meloni kim? İtalya genel seçim sonuçları
Giorgia Meloni kim? İtalya genel seçim sonuçları

Dünya

Giorgia Meloni kim? İtalya genel seçim sonuçları

İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni küreselcilere savaş açtı
İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni küreselcilere savaş açtı

Dünya

İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni küreselcilere savaş açtı

Meloni'ye 100 inekle evlenme teklifi! Kabul etmezse İtalya'yı işgal edecek
Meloni'ye 100 inekle evlenme teklifi! Kabul etmezse İtalya'yı işgal edecek

Dünya

Meloni'ye 100 inekle evlenme teklifi! Kabul etmezse İtalya'yı işgal edecek

Meloni hükümeti güvenoyunu aldı
Meloni hükümeti güvenoyunu aldı

Dünya

Meloni hükümeti güvenoyunu aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23