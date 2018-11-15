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İtalya-ABD maçına Türk hakem

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, UEFA’nın Video Yardımcı Hakem Uygulamasını çevrim içi (online) olarak gerçekleştireceği İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 20 Kasım 2018 Salı günü oynanacak özel müsabakayı yönetecek.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:55
İtalya-ABD maçına Türk hakem

İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 20 Kasım 2018 Salı günü oynanacak hazırlık maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Belçika’nın Genk şehrinde TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek olacak.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:55
  1. Cüneyt Çakır
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. İtalya
  4. Belçika

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