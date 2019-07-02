İt oğlu it Kudüs’ün altını oyuyor

Münübe Yılmaz

İşgalci İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Trump yönetiminin göreve gelmesinden sonra iyice kuduran Siyonistler Kudüs’ün altını oyarak Aksa’ya çıkan bir tünel yaptı. ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve ABD Senatörü Lindsey Graham, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan 350 metrelik bir tünelin açılışına katıldı.

İsrail basını, ABD Büyükelçisi Friedman’ın Filistinlilerin evlerinin altından geçen tünelin son duvarını balyozla yıktığını belirterek görüntüler paylaştı. Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah)Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışının yapıldığı belirtildi.

Filistin tepki gösterdi

Törende bir konuşma yapan Friedman, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu iddia ederek “Bu tünelin açılışı, Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır” ifadelerini kullandı.

Filistin cephesi de daha önce Mahmud Abbas’ın “İt oğlu it” dediği ABD elçisi Friedman’ın sözlerine ve yapılan tünele tepki gösterdi. Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Aksa’nın çevresi başta olmak üzere, Yahudilerce Davud’un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası.

Filistin yönetimi, Doğu Kudüs’ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail’in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs’ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor. Üst düzey ABD’li yetkililerin Silvan’daki törene katılma kararı ise, ABD yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs’teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.