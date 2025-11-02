İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden hayal kırıklığı... Ülke şokta

ABD öncülüğünde Pasifik’te düzenlenen ortak tatbikatta Donanmaya ait F/A-18 Super Hornet’in İngiliz F-35B savaş uçağını 'vurduğunu' kayıtlara geçirdi

Pasifik üzerindeki ortak tatbikatta çekilen bir fotoğraf, ABD Donanması’na ait bir F/A-18E Super Hornet’in, Kraliyet Donanması’na bağlı F-35B Lightning II uçağını “simüle edilmiş atışla” vurduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre görüntü, bir üstünlük göstergesi değil, rutin bir eğitim anı.

Görüntü, sosyal medyada “hava üstünlüğü” tartışmalarına yol açsa da, kaynaklar olayın “Dissimilar Air Combat Training (DACT)”, yani farklı uçak tipleriyle hava muharebesi eğitimi kapsamında gerçekleştiğini belirtiyor.

gazeteoksijen'e göre DACT, farklı savaş uçaklarının pilotlarına birbirlerinin kabiliyetlerini tanıma ve karşı taktikler geliştirme imkânı sunan rutin bir uygulama. Eğitimde her pilotun farklı bir görevi bulunuyor; kimileri radar tespiti üzerine çalışırken, kimileri kaçınma veya karşı saldırı manevralarını deniyor.

Bu tür tatbikatlar, özellikle gizlilik (stealth) teknolojisine sahip uçaklarla dördüncü nesil savaş uçaklarının gerçekçi koşullarda birlikte çalışabilirliğini test etmek amacı taşıyor.

Tatbikat, İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales’in Pasifik konuşlandırması sırasında gerçekleştirildi. Gemi, Operation Highmastgörevi kapsamında ABD, Japonya ve Avustralya donanmalarıyla ortak operasyonlara katıldı.

İngiliz basınına konuşan uzmanlar, fotoğrafta görülen “gun kill” mekanizmasının gerçek bir vuruş değil, manevra üstünlüğü anlamına gelen simülasyon olduğunu belirtiyor. Bu tür görüntüler, hangi uçağın daha üstün olduğunu değil, pilotların farklı senaryolara hazırlığını yansıtıyor.

Elde edilen veriler, taktiklerin geliştirilmesi ve ortak operasyonlarda pilot performansının artırılması için değerlendiriliyor.