Kıdem tazminatı almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi işveren tarafından işten çıkarılmak gerek. Peki iş veren işten çıkarmadı ancak iş yeri oturduğu bölgeden ya da başka şehre taşındı o zaman kıdem tazminatı alınır mı? İşyerinin taşınması halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. Bu durum kıdem tazminatı açısından özel bir durum arz etmemektedir.

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