İşveren tarafından çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatını alır. Çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için istifa etmesi halinde de kıdem tazminatı alınır. Kıdem tazminatı almanın bir başka sebebi kadın çalışanların evlilik sebebi ile işten istifa etmesi halinde de kıdem tazminatı çalışan bayanlara ödenir. Peki İşyeri devredildiğinde işçiler kıdem tazminatı alır mı? İşte Çalışılan işyeri devredildiğinde işçiler kıdem tazminatı talep edebilirler mi? sorusunun cevabı.

Kıdem tazminatını kimler alır?

- İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Buna bildirimli fesih denir ve İhbar Tazminatı ödemesi yapılabilir ya da İhbar süresi kadar çalıştıktan sonra fesih uygulanabilir. Bu usul ile fesih yapılabilmesi için İşverenin feshi geçerli bir nedene dayandırması ve yazılı olarak çalışana tebliğ etmesi gerekir. İşverenin geçerli nedenin olması halinde İhbar Tazminatı ödemek yahut İhbar süresini çalıştırmak İşverenin inisiyatifindedir.

- Çalışanın askerlik görevini yerine getirmek için istifa etmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Bunun için çalışanın askerlik belgesini ( sülüs) işverene tebliğ etmesi gerekir. Muhtemel Teslim tarihli belgeler uygun değildir. İhbar Tazminatı ödenmez.

- Kadın çalışanın evlilik sebebi ile istifa etmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Bu sebep ile istifalarda çalışanın evlilik cüzdanı fotokopisini istifanın ekinde tebliğ etmesi gerekir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli husus, çalışanın evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu hakkı kullanabileceğidir. İhbar Tazminatı ödenmez.

Çalışılan işyeri devredildiğinde işçiler kıdem tazminatı talep edebilirler mi?

Çalışılan işyeri devredildiğinde işçiler kıdem tazminatı talep edemezler. İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla işçiler devri gerekçe göstererek hizmet akdini feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezler.

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