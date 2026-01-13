İsyancılara ‘Dayanın! Yardım yolda’ diyen Trump, Pehlevi ile temasa geçti! İran’a saldırı an meselesi
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ‘Kukla prens’ lakaplı Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğünü iddia etti. Turmp’un İran’daki isyancılara ‘Dayanın, yardım yolda!’ açıklamasının ardından ortaya çıkan flaş gelişme ABD’nin İran’a saldırısı başlıyor mu’ sorusunu gündeme getirdi.
İran'da 28 Aralık'ta başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ederken, ABD basını ortaya yeni bir iddia attı. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ile gizlice görüştüğü öne sürüldü. Haberlerde, görüşmede İran'da devam eden protestoların ele alındığı ifade edildi.
Trump’un bu akşam İran’daki protestoculara yaptığı ‘Dayanın! Yardım yolda’ açıklamasının ardından gelmesi ‘İran’a ABD müdahalesi başlıyor mu?’ sorusunu gündeme getirdi.